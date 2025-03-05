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Трамп сообщил, что получил послание Зеленского о готовности к переговорам

09:20 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил во вторник письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заявляет о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — сказал он, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.

Зеленский в своем послании президенту США заявил, что Украина готова в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых.  «Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для нас время. Я ценю то, что он прислал это письмо. Я получил его совсем недавно», — сказал хозяин Белого дома.

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