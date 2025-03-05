Три человека пострадали в результате взрыва газа в кубанском Белореченске
09:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека, по уточненной информации, пострадали в результате взрыва газа в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ранее со ссылкой на МЧС России сообщалось, что пятерым жителям дома в Белореченске, где произошел взрыв газа, оказывается медицинская помощь, более 50 человек эвакуированы. В результате взрыва обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами.
«По уточненной информации, в результате обрушения пострадали три человека», — сказали в пресс-службе.
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