Китай будет разрабатывать государственные меры поощрения рождаемости — доклад
11:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР продолжат разрабатывать меры по повышению рождаемости в стране и планомерно проводить реформу по повышению пенсионного возраста. Об этом говорится в докладе правительства КНР, распространенном на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.
«Необходимо разрабатывать государственные меры поощрения деторождения, предоставлять пособие по уходу за ребенком, активизировать развитие интегрированных услуг детских садов и яслей, увеличивать предложение общедоступных услуг в области ухода за детьми ясельного возраста и их воспитания, указано в документе. — Планомерно осуществлять реформу по постепенному повышению установленного законом пенсионного возраста».
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