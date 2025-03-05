Китай будет разрабатывать государственные меры поощрения рождаемости — доклад

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР продолжат разрабатывать меры по повышению рождаемости в стране и планомерно проводить реформу по повышению пенсионного возраста. Об этом говорится в докладе правительства КНР, распространенном на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

«Необходимо разрабатывать государственные меры поощрения деторождения, предоставлять пособие по уходу за ребенком, активизировать развитие интегрированных услуг детских садов и яслей, увеличивать предложение общедоступных услуг в области ухода за детьми ясельного возраста и их воспитания, указано в документе. — Планомерно осуществлять реформу по постепенному повышению установленного законом пенсионного возраста».