США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной - The Daily Mail
11:20 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные в контексте реакции на позицию Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.
По ее сведениям, все разведывательные службы и военные подразделения Великобритании получили приказ, согласно которому они больше не могут делиться американскими разведданными с Украиной до дальнейшего уведомления.
К ряду организаций, которых затрагивает запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны.
Согласно газете, США будут серьезно контролировать передачу своих разведданных Украине через базирующиеся в Киеве агентства.
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