США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной - The Daily Mail

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные в контексте реакции на позицию Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

По ее сведениям, все разведывательные службы и военные подразделения Великобритании получили приказ, согласно которому они больше не могут делиться американскими разведданными с Украиной до дальнейшего уведомления.

К ряду организаций, которых затрагивает запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны.

Согласно газете, США будут серьезно контролировать передачу своих разведданных Украине через базирующиеся в Киеве агентства.