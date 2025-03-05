В ЕС опасаются срыва саммита 6 марта из-за позиции Венгрии — Politico

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты Евросоюза опасаются срыва предстоящего 6 марта саммита сообщества, посвященного последним событиям на Украине и укреплению европейской обороны, из-за несогласия Венгрии и поддерживающих ее стран по ключевым положениям. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект итогового документа и европейских дипломатов.

По сведениям издания, «европейские лидеры готовятся к кошмарному саммиту».

«Кошмарный сценарий заключается в том, что США вскоре объявят о сделке, которая включит большинство требований России, а затем скажут Украине и Европе принять ее или отказаться», — приводит Politico слова заместителя генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольма Чалмерса.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 4 марта назвал нереальной возможность того, что «Европа будет продолжать финансировать военные действия [на Украине] в долгосрочной перспективе без существенного нарушения европейских интересов». Он подтвердил, что Венгрия выступает в поддержку переговоров между Россией и США, направленных на урегулирование украинского конфликта.

Как сообщалось ранее, лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии. Из текста, который должны рассмотреть представители стран ЕС, исчезла «прямая ссылка» на организацию новых поставок военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на версию соответствующего документа в ходе последней встречи представителей государств сообщества.