США возобновят поставки оружия Киеву в случае сделки по минералам — Медведев

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, если соглашение по полезным ископаемым с Украиной будет подписано, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Выступая в Конгрессе, [президент США Дональд] Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом, что Европа уже увеличила их)», — написал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».