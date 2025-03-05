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США возобновят поставки оружия Киеву в случае сделки по минералам — Медведев

12:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон возобновит поставки оружия Киеву, если соглашение по полезным ископаемым с Украиной будет подписано, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Выступая в Конгрессе, [президент США Дональд] Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (притом, что Европа уже увеличила их)», — написал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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