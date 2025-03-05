0
0
41
НОВОСТИ

Депутаты Европарламента предлагают лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico

13:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» в преддверии саммита ЕС 6 марта направят европейским лидерам план действий, предусматривающий в том числе лишение Венгрии права голоса в сообществе. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его данным, план законодателей состоит из девяти пунктов. Помимо лишения Венгрии права голоса, евродепутаты призывают сделать главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел сообщества, создать общую европейскую армию и расширить полномочия ЕС в области обороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:05 05.03.2025
Медведев назвал ключевой задачей нанесение Киеву максимального урона «на земле»
0
34
12:32 05.03.2025
США возобновят поставки оружия Киеву в случае сделки по минералам — Медведев
0
127
12:20 05.03.2025
Зеленский не писал писем Трампу — пресс-секретарь
0
156
12:05 05.03.2025
В ЕС опасаются срыва саммита 6 марта из-за позиции Венгрии — Politico
0
171
12:00 05.03.2025
Министр финансов США заявил, что никто не воспринимает Трюдо всерьез
0
185
11:32 05.03.2025
В Екатеринбурге задержан мужчина за призывы к поджогам военкоматов
0
239
11:20 05.03.2025
США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной - The Daily Mail
0
273
11:05 05.03.2025
США развернут новую систему противоракетной обороны Golden Dome — Трамп
0
291
11:00 05.03.2025
Китай будет разрабатывать государственные меры поощрения рождаемости — доклад
0
278
10:32 05.03.2025
Расходы Китая на науку и технику в 2025 году вырастут на 10%
0
307

Возврат к списку