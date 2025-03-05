Депутаты Европарламента предлагают лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
13:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» в преддверии саммита ЕС 6 марта направят европейским лидерам план действий, предусматривающий в том числе лишение Венгрии права голоса в сообществе. Об этом сообщило европейское издание Politico.
По его данным, план законодателей состоит из девяти пунктов. Помимо лишения Венгрии права голоса, евродепутаты призывают сделать главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел сообщества, создать общую европейскую армию и расширить полномочия ЕС в области обороны.
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