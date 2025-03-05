Благотворительный фонд "Возрождение" отчитался о работе за 2024 год

13:22

Фото пресс-службы главы и правительства

Республики Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал высокую оценку проводимой на территории республики деятельности благотворительного фонда (БФ) Микаила Гуцериева.

Целью создания БФ «Возрождение» стала реализация социально значимых проектов в Ингушетии. Подводя итоги работы фонда за прошлый год, председатель совета фонда, известный российский бизнесмен и меценат Микаил Гуцериев рассказал, что по факту в 2024-м удалось сделать больше, чем было запланировано.

«С уверенностью можно говорить, что мы при поддержке руководства страны и региона делаем большое и важное дело. Мы меняем жизнь в Ингушетии к лучшему», – сказал Гуцериев. Он заверил, что в следующем году поддержка фондом долгосрочных проектов, таких как восстановление башенных комплексов и других исторических объектов республики, будет продолжена.

Микаил Гуцериев подчеркнул, что список новых задач будет сформирован при участии федерального центра и властей региона. Кстати, ранее Владимир Путин не раз говорил о важности сохранения объектов культурного наследия, а работа фонда идет в том числе в этом направлении.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя итоги работы БФ «Возрождение», заявил о большом масштабе восстановительной деятельности. По его словам, фонд оказывает помощь в реставрации многих объектов культурного наследия федерального значения, проводит историческую реконструкцию. Калиматов подчеркнул, что без внимания «Возрождения» не остаются и многие другие направления в регионе.

«Хочу искренне поблагодарить Микаила Гуцериева за существенный личный вклад в социально-экономическое развитие республики», – сказал Махмуд-Али Калиматов.