Потепление отношений Польши и РФ может произойти в ближайшие годы, считает экс-премьер

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перспектива нормализации отношений между Польшей и Россией в ближайшие годы вполне реальна на фоне потенциальной перезагрузки по линии Москва-Вашингтон. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший польский премьер (2001-2004) Лешек Миллер.

«Все идет в этом направлении», — ответил Миллер на вопрос ведущего радиостанции, нужно ли Варшаве восстановить отношения с Россией. «Я не удивлюсь, если так окажется через год или два, что наступит очередная перезагрузка в российско-американских отношениях», — добавил он. Бывший политик напомнил, что предыдущее потепление отношений Варшавы и Москвы произошло в годы первого правительства (2007-2014) нынешнего польского премьера Дональда Туска.

Кроме того, Миллер отметил, что у Москвы нет намерений напасть на Польшу.