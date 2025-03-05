ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах
14:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку, согласно которой школьники в 12 регионах, где будет проводиться эксперимент по особому порядку сдачи ГИА-9, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по результатам экзаменов, которые установят сами субъекты РФ.
Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об эксперименте по особому порядку сдачи ГИА-9. Устанавливается, что прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в 12 регионах будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по четырем учебным предметам — двум обязательным и двум по выбору.
Согласно документу региональные власти установят перечень учебных предметов, результаты ГИА по которым учитываются при приеме на обучение в 10-й класс, а также минимальные значения результатов экзаменов. Эксперимент продлится вплоть до 31 декабря 2025 года.
НОВОСТИ
- 14:32 05.03.2025
- Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель
- 14:12 05.03.2025
- РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин
- 13:32 05.03.2025
- Российские военные освободили Привольное в Донецкой Народной Республике
- 13:26 05.03.2025
- Штрафы за нарушения на зеленых территориях Москвы увеличены в 1,5 раза
- 13:22 05.03.2025
- Благотворительный фонд "Возрождение" отчитался о работе за 2024 год
- 13:20 05.03.2025
- Мэр Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки
- 13:20 05.03.2025
- Потепление отношений Польши и РФ может произойти в ближайшие годы, считает экс-премьер
- 13:05 05.03.2025
- Медведев назвал ключевой задачей нанесение Киеву максимального урона «на земле»
- 13:00 05.03.2025
- Депутаты Европарламента предлагают лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
- 12:32 05.03.2025
- США возобновят поставки оружия Киеву в случае сделки по минералам — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать