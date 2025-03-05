ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку, согласно которой школьники в 12 регионах, где будет проводиться эксперимент по особому порядку сдачи ГИА-9, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по результатам экзаменов, которые установят сами субъекты РФ.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об эксперименте по особому порядку сдачи ГИА-9. Устанавливается, что прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования в 12 регионах будет осуществляться на основании индивидуального отбора по результатам ГИА по четырем учебным предметам — двум обязательным и двум по выбору.

Согласно документу региональные власти установят перечень учебных предметов, результаты ГИА по которым учитываются при приеме на обучение в 10-й класс, а также минимальные значения результатов экзаменов. Эксперимент продлится вплоть до 31 декабря 2025 года.