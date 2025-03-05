Штрафы за нарушения на зеленых территориях Москвы увеличены в 1,5 раза

13:26

Контроль за состоянием особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ) будет ужесточен. Этого позволило добиться преобразование особо охраняемых природных территорий регионального значения Москвы в ООЗТ. По словам заместителя директора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрея Кашанина, теперь в Москве усилена административная ответственность за правонарушения, совершенные на особо охраняемых зеленых территориях.

«Преобразование особо охраняемых природных территорий регионального значения города Москвы в ООЗТ не означает смягчение режима регулирования данных территорий и ослабление контроля за ними, а наоборот – ужесточает», – заявил Кашанин. ООЗТ сохраняют природоохранный статус. При этом штрафы за нарушения на особо охраняемых зеленых территориях Москвы теперь увеличены в 1,5 раза.