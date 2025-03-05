0
0
163
НОВОСТИ

Штрафы за нарушения на зеленых территориях Москвы увеличены в 1,5 раза

13:26 05.03.2025

Контроль за состоянием особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ) будет ужесточен. Этого позволило добиться преобразование особо охраняемых природных территорий регионального значения Москвы в ООЗТ. По словам заместителя директора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрея Кашанина, теперь в Москве усилена административная ответственность за правонарушения, совершенные на особо охраняемых зеленых территориях.

«Преобразование особо охраняемых природных территорий регионального значения города Москвы в ООЗТ не означает смягчение режима регулирования данных территорий и ослабление контроля за ними, а наоборот – ужесточает», – заявил Кашанин. ООЗТ сохраняют природоохранный статус. При этом штрафы за нарушения на особо охраняемых зеленых территориях Москвы теперь увеличены в 1,5 раза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 05.03.2025
Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель
0
76
14:12 05.03.2025
РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин
0
121
14:00 05.03.2025
ГД поддержала введение минимальных баллов для приема в 10-й класс в 12 регионах
0
152
13:32 05.03.2025
Российские военные освободили Привольное в Донецкой Народной Республике
0
204
13:22 05.03.2025
Благотворительный фонд "Возрождение" отчитался о работе за 2024 год
0
209
13:20 05.03.2025
Мэр Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки
0
209
13:20 05.03.2025
Потепление отношений Польши и РФ может произойти в ближайшие годы, считает экс-премьер
0
246
13:05 05.03.2025
Медведев назвал ключевой задачей нанесение Киеву максимального урона «на земле»
0
250
13:00 05.03.2025
Депутаты Европарламента предлагают лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
0
277
12:32 05.03.2025
США возобновят поставки оружия Киеву в случае сделки по минералам — Медведев
0
312

Возврат к списку