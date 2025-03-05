Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Те предложения, которые европейские страны делают по украинскому конфликту, никому неинтересны, так как они противоречат текущему ходу развития событий, который определяется США. Такое мнение в интервью журналу Die Weltwoche выразил бывший советник по военной политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год), бывший бригадный генерал Эрих Вад.

По его оценкам, на текущий момент прямые переговоры между Россией и Евросоюзом по Украине, как это недавно предложил венгерский премьер Виктор Орбан, не нужны благодаря тем успехам, которых Орбану удалось достичь в ходе своей «мирной миссии» в июле 2024 года, когда он посетил Москву, Пекин, Киев, а также пообщался с бывшим и действующим главой Белого дома. Вад отметил, что месяцами ждал подобных действий от европейских политиков, однако этого так и не произошло.

«Можно сказать совсем грубо: то, что делает Европа, совершенно [никому] не интересно. Если мы всенепременно хотим иметь свои миротворческие силы [для соблюдения возможного прекращения огня на Украине], нам следует направить их туда, но они не смогут воевать. Без Америки они, скорее всего, будут бесполезны, <…> потому что общий сценарий другой. Нам нужно просто по-новому позиционировать себя [в украинском конфликте]», — заявил Вад.

Эксперт отметил, что остановка военной помощи Киеву со стороны Вашингтона говорит о необходимости немедленного прекращения украинского конфликта. По его словам, европейцы могут собирать воедино все свои ресурсы и продолжать поддерживать Украину, но конфликт «невозможно развернуть так, чтобы Россия оказалась побежденной». По его мнению, эта «идея всегда была иллюзорной» и максимально «далека от военной реальности», так же как и озвученные главой МИД ФРГ Анналеной Бербок военные цели Европы в этом конфликте, включая достижения Украиной границ 1991 года.

По словам Вада, европейцам нецелесообразно продолжать украинский конфликт будучи единственным сторонником Киева. «Я думаю, что сейчас мы должны выйти из этой войны и начать вести переговоры о прекращении огня, и это произойдет независимо от того, хотим мы, европейцы, этого или нет», — резюмировал эксперт.