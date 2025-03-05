Военные грузы США перестали отправляться из Польши на Украину — СМИ
17:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные грузы, прибывающие из США в польский логистический хаб в городе Жешув, перестали отсылаться на Украину, они перенаправляются на базу находящейся неподалеку американской 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.
«До сих пор мы принимали прилетевший из США груз, перегружали его на грузовики или железнодорожные вагоны и отправляли в сторону украинской границы. Сейчас, в соответствии с требованиями американцев, каждый транспорт из США разгружается и направляется на находящуюся рядом базу армии США», — сообщил порталу один из польских работников хаба. Он добавил, что на базе США «груз должен ждать дальнейшего решения».
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