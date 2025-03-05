У Киева вскоре могут закончится ракеты для ЗРК Patriot - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot без новых поставок Вашингтона могут закончиться уже через несколько недель, сообщает телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника.

Как указывает телеканал, в настоящее время у киевских властей нет альтернативы, которая могла бы заменить комплексы Patriot. Вместе с тем CNN отмечает, что пока неясно, сколько именно ракет для американских зенитных комплексов осталось у Киева в арсенале.

По данным телеканала, у киевских властей в настоящее время едва ли есть хотя бы шесть комплексов Patriot.