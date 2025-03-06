Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС, если они немедленно не освободят всех заложников
10:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это «последним предупреждением».
«Шалом ХАМАС» означает «Здравствуй и прощай» — можете выбрать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», — указал он на странице в социальной сети Truth Social. «Я направляю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, и ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — добавил американский президент.
«Это последнее предупреждение! Что касается руководства [ХАМАС], то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы удерживаете заложников. Если вы это делаете, то вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом вам придется жестоко поплатиться», — резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Вашингтон проводит прямые переговоры с ХАМАС.
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