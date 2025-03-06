Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против — Маск
11:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Застрявшие на Международной космической станции (МКС) астронавты НАСА Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс могли вернуться на Землю еще полгода назад на космическом корабле Dragon, но администрация предыдущего президента США Джо Байдена была против этого. Об этом в социальной сети X написал основатель компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск.
«Астронавты должны были пробыть там всего 8 дней, а теперь они находятся там уже 8 месяцев. SpaceX могла бы отправить еще один Dragon и вернуть их домой еще 6 месяцев назад, но Белый дом Байдена (а не НАСА) отказался предоставить разрешение на это», — указал он.
«Президент [США Дональд] Трамп попросил вернуть их как можно скорее, и мы это делаем», — добавил Маск.
Астронавты прибыли на МКС на корабле Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing, это был ее первый пилотируемый запуск к космической станции. Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге НАСА приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.
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