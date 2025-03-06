ФСБ сорвала попытку ГУР МО Украины получить персональные данные школьников для вербовки
11:20 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья через рассылку писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки», — сообщили в ЦОС.
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