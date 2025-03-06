Армения учредит должность военного атташе при представительстве в ЕС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин Армении одобрил учреждение должности военного атташе республики при постоянном представительстве страны в Евросоюзе и Бельгии. Соответствующее решение было одобрено на заседании армянского правительства.

Это первый военный атташе, направляемый Арменией в свое представительство в ЕС. В феврале 2024 года был учрежден военный атташе республики при НАТО.

«Руководствуясь законом Армении „О дипломатической службе“, правительство постановляет назначить военного атташе республики при представительстве Армении в Евросоюзе, <…> а также в Бельгии», — говорится в решении правительства.

Решение принято в связи с активизацией сотрудничества Армении с ЕС и Бельгией в оборонной сфере, отмечается в обосновании проекта.