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Мэр Сергей Собянин: Выпуск компьютеров в Москве вырос в 2,1 раза

12:53 06.03.2025

В Москве активно работают высокотехнологичные предприятия, причем, по словам мэра Сергея Собянина, объем их производства увеличился в 2024 году в два раза. Как сообщил градоначальник, например, выпуск компьютеров, оптики и электроники увеличился более чем в 2,1 раза.

«Основной вклад внесли производства по выпуску: компьютеров и периферийного оборудования; контрольно-измерительных, навигационных приборов и аппаратов, часов; элементов электронной аппаратуры и печатных схем; коммуникационного оборудования, - заявил Собянин. - Драйверами развития отрасли также стали малые предприятия. Их оборот увеличился в 2,6 раза, а доля в секторе выросла до 34,7%».

Рост выпуска компьютеров, оптики и электроники в Москве стал результатом в том числе активной поддержки города и привлечения инвестиций в развитие предприятий, считает Сергей Собянин.

Мэр также сообщил, что в 2024 году в особой экономической зоне «Технополис Москва» были открыты 30 новых высокотехнологичных предприятий.

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