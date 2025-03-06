Пакистан должен вернуть под контроль Индии оккупируемую им часть Кашмира — индийский МИД
13:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблема Кашмира будет окончательно решена с возвращением в состав Индии незаконно оккупируемой Пакистаном части территории Кашмира, заявил в ходе официального визита в Великобританию индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
«Мы считаем, что нерешенным является вопрос о территории Кашмира, которая находится под оккупацией Пакистана. То, чего мы ждем, — это возвращение части Кашмира, которая находится под незаконной пакистанской оккупацией. Как только это произойдет, проблема Кашмира будет урегулирована», — цитирует главу ведомства газета The Times of India.
Индия отвергает посредничество любой третьей стороны в решении кашмирского вопроса и сама предпринимает важные усилия в этом направлении. «В Кашмире мы проделали большую работу, решив большую часть проблемы. Этому способствовали отмена статьи 370 индийской конституции об особом статусе штата Джамму и Кашмир, а также меры по восстановлению экономической активности и социальной справедливости в этом регионе», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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