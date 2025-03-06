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НОВОСТИ

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в ДНР

13:20 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

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