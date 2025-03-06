США ищут, на кого из оппозиционеров на Украине можно опереться на выборах — Азаров
13:32 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США пока непонятно, как и на кого менять политический режим на Украине, поэтому сейчас они ищут оппозиционные политические силы в стране, чтобы опереться на них в случае проведения выборов. Такое мнение выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».
«На мой взгляд, эта ситуация связана с тем, что им (американцам — прим. ТАСС) непонятно, как менять политический режим и на кого, где есть такие политические силы, на которые можно опереться. Они всегда этим занимались, сколько я знаю американцев, они всегда вели переговоры, постоянно держали себя в курсе дела обо всех политических силах, которые существовали», — сказал он, комментируя недавние сообщения о тайных переговорах США с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и представителями партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко.
Азаров отметил, что, поскольку сейчас информацию в Вашингтон в основном передает американское посольство на Украине, где работают назначенцы предыдущей администрации Джо Байдена, в нынешнем Белом доме нет особого доверия к этим данным. Поэтому, считает экс-премьер, люди из администрации президента США Дональда Трампа напрямую вступили в переговоры с украинской оппозицией.
На вопрос, проводит ли кто-либо такие переговоры с ним самим, Азаров ответил отрицательно. «Я не веду никаких переговоров», — заявил экс-премьер Украины.
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