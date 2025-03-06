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НОВОСТИ

Выступление Макрона показало, что Франция больше думает о войне — Песков

14:12 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вчерашнее выступление президента Франции Эмманюэля Макрона было чрезвычайно конфронтационно, оно показало, что Париж больше думает о войне, чем о мире. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выступление чрезвычайно конфронтационно. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны», — сказал представитель Кремля.

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