Выступление Макрона показало, что Франция больше думает о войне — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вчерашнее выступление президента Франции Эмманюэля Макрона было чрезвычайно конфронтационно, оно показало, что Париж больше думает о войне, чем о мире. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выступление чрезвычайно конфронтационно. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны», — сказал представитель Кремля.