Некоторые союзники США могут сократить объемы разведданных по линии с Вашингтоном — NBC

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд союзников США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о реакции на позицию администрации Дональда Трампа в отношении украинского конфликта.