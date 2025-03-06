Премьер Дании не исключила возможность ядерной защиты страны силами Франции
17:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что странам ЕС стоит обсудить инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по взятию европейских стран под защиту французских ядерных сил.
«Все обсуждается. Все хорошие идеи должны быть частью обсуждения», — заявила она в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.
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