С начала месяца еще один американский модуль совершил посадку на Луну

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский посадочный модуль Athena («Афина») компании Intuitive Machines совершил посадку на лунную поверхность. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Прилунение модуля, который был запущен 27 февраля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида), было намечено на 20:30 по московскому времени, однако из-за удаленности модуля от Земли специалисты подтвердили его прилунение спустя около 20 минут после расчетного времени. «Мы можем подтвердить, что Athena находится на поверхности Луны <…> идет зарядка от солнечных батарей», — сказал ведущий трансляции и добавил, что сейчас специалисты пытаются установить положение модуля на спутнике Земли. В ходе предыдущей миссии Intuitive Machines в феврале прошлого года, их лунный модуль Odysseus («Одиссей») прилунился на бок, что ограничило его функциональность.

Путь от Земли до лунной поверхности занял у космического аппарата порядка недели, при этом орбиты Луны модуль достиг еще 3 марта. Это уже второй американский модуль, который достигает поверхности Луны в этом месяце — ранее посадку на лунную поверхность совершил модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace.