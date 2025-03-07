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НОВОСТИ

Макрон считает неприемлемым требование России демилитаризовать Украину

09:05 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает неприемлемыми выдвигаемые Россией требования демилитаризации и установления нейтрального статуса Украины для заключения мира.

«Россия четко обозначила свои пожелания, озвучив их еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, их повторил ряд функционеров. Никакой НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию. Очевидно, эти условия неприемлемы для украинцев и для нас всех», — заявил Макрон в четверг на пресс-конференции по завершении экстренного саммита ЕС по обороне.

По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

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