Трамп подписал указ о крипторезерве, его объем может составлять 200 тыс. биткойнов
10:32 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов. Как сообщил в социальной сети X инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может состоять примерно из 200 тыс. биткойнов.
«Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойнов. Резерв будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткойнов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. Это означает, что это не будет стоить налогоплательщикам ни цента», — указал Сакс.
«По приблизительным оценкам, правительство США владеет примерно 200 тыс. биткойнов, однако полный аудит никогда не проводился», — добавил он.
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