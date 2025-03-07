ВС Сирии нанесли артиллерийские удары по Латакии, сообщил ТАСС источник в провинции
11:32 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, задействуют артиллерию для ударов по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщил ТАСС источник в провинции.
По его словам, мирные жители укрылись в домах, «ситуация очень сложная».
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