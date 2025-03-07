Половина избирателей США одобрила бы присоединение к стране канадских провинций — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина американских избирателей поддержала бы вхождение провинций Канады в состав США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

По ее данным, 50% респондентов заявили, что если бы ряд канадских провинций приняли решение отделиться от страны, то они бы одобрили их присоединение к США. Из них 24% решительно поддержали бы эту инициативу. Вместе с тем 35% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения. Еще 15% опрошенных не определились с ответом.