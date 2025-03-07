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Симпатии американцев к Израилю в конфликте достигли минимума за последние 25 лет — опрос

12:05 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Израиля в конфликте на Ближнем Востоке среди жителей США достигла наименьшего уровня за последние 25 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Gallup.

По данным исследования, только 46% опрошенных американцев заявили о симпатии к израильской стороне в конфликте, что стало самым низким за 25 лет значением. В 2024 году этот показатель составлял 51%. При этом 33% респондентов выразили поддержку палестинцам, что на 6 процентных пунктов (п. п.) выше, чем в прошлом году.

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