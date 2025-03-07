ЕС не сможет продолжить военную помощь Украине, на это нет денег — Орбан

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия считает безответственными попытки лидеров Евросоюза продолжить военную поддержку Украины, потому что у стран ЕС на это просто нет денег. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он пояснил, почему в четверг на саммите в Брюсселе Венгрия в отличие от других 26 государств ЕС отказалась одобрить общее заявление по Украине. Главная причина в том, что это противоречит венгерской позиции в поддержку мирного урегулирования конфликта. Кроме того, Венгрия убеждена, что конфликт не может быть разрешен на поле боя и Украина не сможет выйти из него победителем.

«Если война длится уже три года и Россия в ней побеждает, а США отходят в сторону, то какие шансы у оставшихся стран? У 26 стран не было никаких оснований для принятия этого заявления. Если они решат продолжить войну, то на это будут потрачены все наши последние деньги», — сказал глава правительства.

По его словам, на саммите в Брюсселе стало ясно, что в будущем «европейцы хотят давать деньги на содержание украинской армии». «Во-вторых, Украина как государство не работает. Поэтому придется финансировать не только украинскую армию, но и украинское государство», — продолжил премьер. В-третьих, страны ЕС решили, что им также необходимо усилить свою обороноспособность. «Наши армии слабы, наши вооружения недостаточны, и Европа должна стать сильнее», — сказал Орбан.

Кроме того, многие поднимают вопрос о вступлении Украины в Евросоюз, а это тоже будет означать большие расходы для всего сообщества. Если сложить все это, то получится, что у Евросоюза на все просто не хватит денег, предупредил глава правительства. Поэтому на продолжение военной поддержки Украины «в Европе, возможно, даже в Америке денег нет». «Так что это не сработает», — заявил Орбан.