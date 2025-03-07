На Украине считают вероятным, что США физически устранят Зеленского

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США могут принудительно убрать Владимира Зеленского с политического поля Украины или даже устранить его физически. Такое мнение получает распространение среди украинских парламентариев и политологов после новостей о контактах представителей Вашингтона с политическими соперниками Зеленского.

«Готовят почву для замены Зеленского на более сговорчивую фигуру для капитуляции, — написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале. — Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически».

Со своей стороны политолог Юрий Романенко написал в своем телеграм-канале, что у США якобы есть компромат на «250 человек, укравших несколько десятков миллиардов долларов», и они используют эти сведения для давления на украинскую политическую элиту. «Дальше все будет вполне предсказуемо, — считает эксперт. — Уберут [спикера Рады Руслана] Стефанчука и поставят фигуру, которая у [президента РФ Владимира] Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе [экс-президента Украины Виктора] Януковича. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий [убитого во время путча президента Чили] Сальвадора Альенде».