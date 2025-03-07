Американские чиновники высоко оценивают нового посла РФ в США — Washington Post

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские чиновники положительно оценивают нового посла России в США Александра Дарчиева. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Россия только что назначила на пост посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, который получает высокие оценки от американских официальных лиц», — пишет он.

64-летний Дарчиев — выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук. На дипломатической службе с 1992 года, владеет английским и французским языками. 10 лет (в 1997–2002 гг. и 2005–2010 гг.) работал в посольстве РФ в Вашингтоне. Его начальник в то время, а ныне помощник российского президента Юрий Ушаков аттестовал Дарчиева как квалифицированного специалиста, прекрасно разбирающегося в американских делах. Профессионализм нового посла отмечали и глава МИД России Сергей Лавров, и замминистра иностранных дел Сергей Рябков.