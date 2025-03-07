35 украинских военных сдались в российский плен за неделю — МО РФ

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13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В российский плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих», — указали в министерстве.