РФ может принять ответные меры на милитаризацию ЕС — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответные меры на милитаризацию ЕС могут потребоваться России для обеспечения своей безопасности. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности», — предположил представитель Кремля.