РФ может принять ответные меры на милитаризацию ЕС — Песков
14:32 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответные меры на милитаризацию ЕС могут потребоваться России для обеспечения своей безопасности. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности», — предположил представитель Кремля.
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