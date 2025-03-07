Трамп рассматривает возможность усиления санкций против РФ до урегулирования по Украине
17:49 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов в отношении России, пока не будет достигнуто прекращение огня и соглашение об урегулировании кризиса на Украине.
«Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно „избивает“ Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании», — написал он на своей странице в Truth Social.
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