Трамп рассматривает возможность усиления санкций против РФ до урегулирования по Украине

17:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и тарифов в отношении России, пока не будет достигнуто прекращение огня и соглашение об урегулировании кризиса на Украине.

«Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно „избивает“ Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании», — написал он на своей странице в Truth Social.