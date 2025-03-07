Если Киев не готов к урегулированию, США прекратят помощь Украине - Трамп

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация полностью прекратит оказание помощи Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.



«Я хочу понимать, что они [власти Украины] хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они не хотят урегулирования, мы уйдем оттуда [с Украины]. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — сказал он. Трамп отвечал на вопрос о возможности возобновления Вашингтоном военной помощи Киеву, которая была приостановлена.



Президент США добавил, что в последние дни «наблюдал за происходящим в Европе». «Это может привести к третьей мировой войне, если не будет урегулирования», — считает он. «Нам нужно обеспечить урегулирование», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.





