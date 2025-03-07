Если Киев не готов к урегулированию, США прекратят помощь Украине - Трамп
21:10 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я хочу понимать, что они [власти Украины] хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они не хотят урегулирования, мы уйдем оттуда [с Украины]. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — сказал он. Трамп отвечал на вопрос о возможности возобновления Вашингтоном военной помощи Киеву, которая была приостановлена.
Президент США добавил, что в последние дни «наблюдал за происходящим в Европе». «Это может привести к третьей мировой войне, если не будет урегулирования», — считает он. «Нам нужно обеспечить урегулирование», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.
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