В Москве 8 марта может быть поставлен очередной температурный рекорд

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый рекорд температуры возможен в Москве в субботу, показатель в выходные будет превышать норму на 7-8 градусов. По области возможно повышение до плюс 12 градусов днем в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура выше нормы на 7-8 градусов прогнозируется на выходных в Москве в связи с тем, что повышается давление, ночные температуры в ночь на субботу понизятся, они будут от 0 до минус 2 в столице и до минус 5 по области. Я часто об этом говорю, что облака — это все-таки покрывало для почвы, если облаков нет, то происходит выхолаживание подстилающей поверхности земли, но ночь все равно будет замечательная, и звездная, и лунная. Ветер будет несильным, вполне симпатичная погода», — сказал он.

В ночь на воскресенье температура повысится из-за небольшой облачности и составит плюс 2-4 градуса, днем ожидается плюс 9-11, по области — до плюс 12.

