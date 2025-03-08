0
0
67
НОВОСТИ

В Москве 8 марта может быть поставлен очередной температурный рекорд

09:00 08.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый рекорд температуры возможен в Москве в субботу, показатель в выходные будет превышать норму на 7-8 градусов. По области возможно повышение до плюс 12 градусов днем в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура выше нормы на 7-8 градусов прогнозируется на выходных в Москве в связи с тем, что повышается давление, ночные температуры в ночь на субботу понизятся, они будут от 0 до минус 2 в столице и до минус 5 по области. Я часто об этом говорю, что облака — это все-таки покрывало для почвы, если облаков нет, то происходит выхолаживание подстилающей поверхности земли, но ночь все равно будет замечательная, и звездная, и лунная. Ветер будет несильным, вполне симпатичная погода», — сказал он.

В ночь на воскресенье температура повысится из-за небольшой облачности и составит плюс 2-4 градуса, днем ожидается плюс 9-11, по области — до плюс 12.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 08.03.2025
На севере Армении в 6 км от города Спитак произошло землетрясение
0
99
09:15 08.03.2025
Власти США подтвердили «временную приостановку доступа» Украины к спутниковым снимкам
0
128
21:10 07.03.2025
Если Киев не готов к урегулированию, США прекратят помощь Украине - Трамп
0
1936
19:30 07.03.2025
Киев может получить от Бельгии оружие на миллиард евро - министр обороны
0
1417
18:55 07.03.2025
США прекращают федеральное финансирование ЮАР - Трамп
0
1425
17:49 07.03.2025
Трамп рассматривает возможность усиления санкций против РФ до урегулирования по Украине
0
1631
17:12 07.03.2025
Польша будет стремиться получить доступ к ядерному оружию — Туск
0
1392
17:00 07.03.2025
Додик призвал силовиков Боснии и Герцеговины перейти на службу Республике Сербской
0
1295
16:32 07.03.2025
Трамп предложил лидеру Ирана заключить сделку по ядерной программе республики
0
1341
16:12 07.03.2025
РСПП и Торговая палата США обсудили предложения по снятию санкций — Шохин
0
1325

Возврат к списку