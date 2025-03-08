Власти США подтвердили «временную приостановку доступа» Украины к спутниковым снимкам

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США подтвердило «временную приостановку доступа» Украины к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Национальное агентство геопространственной разведки „временно приостановило доступ“ к системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, „в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины“, — пишет издание.

По его данным, партнеры и союзники США получают доступ к изображениям земной поверхности через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). Как указывает издание, ВСУ использовали спутниковые снимки для корректировки огня артиллерии, а также определения приоритетных целей для беспилотников. «Последствия приостановки [доступа] немедленно почувствовали на себе солдаты украинской армии, некоторые из которых назвали это решение предательством, а не политикой», — пишет газета.