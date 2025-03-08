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США сообщили партнерам по НАТО, что прекращают участие в планировании учений в Европе - СМИ

11:45 08.03.2025 Источник: Интерфакс

США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на источники.

Уже запланированные на 2025 год натовские учения, в которых Соединенные Штаты должны будут играть ключевую роль, это пока не касается.

По словам одного из источников Expressen, речь идет о натовских учениях, которые в настоящее время находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.

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