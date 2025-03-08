Стратегические бомбардировщики ВВС США провели уже 10-ю тренировку в небе Европы

16:48 Источник: Интерфакс

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, переброшенные в середине февраля на авиабазу Фэрфорд в Англии, провели очередной полет над Европой с имитацией нанесения бомбового удара, сообщило Европейское командование ВВС США.

Пара B-52H совершила накануне перелет из Англии к итальянскому острову Сардиния, вблизи которого потренировалась в нанесении бомбовых авиаударов.

Это уже десятая операция американских стратегических бомбардировщиков в Европе за последние недели.