Стратегические бомбардировщики ВВС США провели уже 10-ю тренировку в небе Европы
16:48 08.03.2025 Источник: Интерфакс
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, переброшенные в середине февраля на авиабазу Фэрфорд в Англии, провели очередной полет над Европой с имитацией нанесения бомбового удара, сообщило Европейское командование ВВС США.
Пара B-52H совершила накануне перелет из Англии к итальянскому острову Сардиния, вблизи которого потренировалась в нанесении бомбовых авиаударов.
Это уже десятая операция американских стратегических бомбардировщиков в Европе за последние недели.
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