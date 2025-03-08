Навязывании мира на Украине силой, звучит все более нереалистично - президент Болгарии
17:30 08.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Болгарии Румен Радев считает, что позиция Европы по достижению мира на Украине силой выглядит нереалистично. Об этом глава государства заявил на брифинге, комментируя итоги заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает его пресс-служба.
«На последнем Европейском совете в Брюсселе много говорилось о перевооружении и почти ничего о прекращении войны на Украине, которая тянет Европу на дно. Речь о навязывании мира силой, звучит все более нереалистично», — подчеркнул Радев.
Президент Болгарии также выразил сомнения в отношении европейских планов по перевооружению вооруженных сил. «Энтузиазм по поводу инвестиций в размере в 800 млрд евро на оборонные нужды зашкаливает, но должно быть понятно — реальных денег сейчас нет№.
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