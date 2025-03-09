0
0
0
НОВОСТИ

За прошедшую ночь над регионами России было сбито 88 украинских БПЛА – МО РФ

09:00 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь над регионами РФ 88 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов: 52 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Липецкой области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА над территорией Астраханской области и по одному БПЛА — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 08.03.2025
Компания Маска может пополнить список контрактов с госорганами США - СМИ
0
1077
20:04 08.03.2025
Сбер представил ТВ-ролик, полностью созданный нейросетями Kandinsky и GigaChat
0
1069
17:30 08.03.2025
Навязывании мира на Украине силой, звучит все более нереалистично - президент Болгарии
0
1490
16:48 08.03.2025
Стратегические бомбардировщики ВВС США провели уже 10-ю тренировку в небе Европы
0
1486
14:35 08.03.2025
В Курской области в окружение могут попасть 10 тыс бойцов ВСУ - СМИ
0
1590
12:00 08.03.2025
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вскоре будет освобожден из-под стражи
0
1345
11:45 08.03.2025
США сообщили партнерам по НАТО, что прекращают участие в планировании учений в Европе - СМИ
0
1585
09:40 08.03.2025
На севере Армении в 6 км от города Спитак произошло землетрясение
0
1665
09:15 08.03.2025
Власти США подтвердили «временную приостановку доступа» Украины к спутниковым снимкам
0
1592
09:00 08.03.2025
В Москве 8 марта может быть поставлен очередной температурный рекорд
0
1565

Возврат к списку