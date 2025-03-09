В ФРГ опасаются, что Бундесвер может получить от США истребители F-35A, которые поставщик может дистанционно отключить

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Германии начали опасаться реализации многомиллиардной сделки с Соединенными Штатами по закупке для Бундесвера американских истребителей пятого поколения F-35 после ряда решений президента США Дональда Трампа по Украине, в частности, после прекращения передачи Киеву данных для нацеливания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет газета Bild.

Конкретно в ФРГ боятся того, что F-35A, которые предполагается поставить Бундесверу, будут оборудованы системой дистанционного отключения (Kill Switch) и США при необходимости просто деактивируют эти боевые системы. Германия намерена приобрести 35 американских истребителей на сумму 8,3 млрд евро. Планируется, что поставки начнутся с 2026 года. Еще несколько миллиардов евро будут потрачены на реконструкцию инфраструктуры под F-35.

«Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта», — приводит Bild слова бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.