В ФРГ опасаются, что Бундесвер может получить от США истребители F-35A, которые поставщик может дистанционно отключить
09:10 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Германии начали опасаться реализации многомиллиардной сделки с Соединенными Штатами по закупке для Бундесвера американских истребителей пятого поколения F-35 после ряда решений президента США Дональда Трампа по Украине, в частности, после прекращения передачи Киеву данных для нацеливания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет газета Bild.
Конкретно в ФРГ боятся того, что F-35A, которые предполагается поставить Бундесверу, будут оборудованы системой дистанционного отключения (Kill Switch) и США при необходимости просто деактивируют эти боевые системы. Германия намерена приобрести 35 американских истребителей на сумму 8,3 млрд евро. Планируется, что поставки начнутся с 2026 года. Еще несколько миллиардов евро будут потрачены на реконструкцию инфраструктуры под F-35.
«Если нам следует опасаться того, что США сделают с будущими немецкими F-35 то же самое, что сейчас они делают на Украине, то можно было бы рассмотреть вопрос расторжения контракта», — приводит Bild слова бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.
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