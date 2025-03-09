Возможность послать своих миротворцев на Украину рассматривают в Австралии
11:43 09.03.2025 Источник: Интерфакс
Австралийские власти изучат возможность принять участие в планируемой миротворческой миссии на Украине, заявил в воскресенье премьер Австралии Энтони Албаниз.
Западные СМИ отмечают, что таким заявлениям предшествовал его телефонный разговор накануне с премьером Британии Киром Стармером.
"Конечно, я говорил очень ясно, публично, неоднократно, что мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине", - приводят СМИ слова Албаниза.
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