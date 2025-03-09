Возможность послать своих миротворцев на Украину рассматривают в Австралии

11:43 Источник: Интерфакс

Австралийские власти изучат возможность принять участие в планируемой миротворческой миссии на Украине, заявил в воскресенье премьер Австралии Энтони Албаниз.

Западные СМИ отмечают, что таким заявлениям предшествовал его телефонный разговор накануне с премьером Британии Киром Стармером.

"Конечно, я говорил очень ясно, публично, неоднократно, что мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине", - приводят СМИ слова Албаниза.