Если отключить Starlink, вся линия фронта Украины рухнет - Маск

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта Украины рухнет.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.