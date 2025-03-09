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Если отключить Starlink, вся линия фронта Украины рухнет - Маск

12:10 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта Украины рухнет.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

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