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Глава Минэнерго Израиля распорядился остановить поставки электричества в Газу

18:25 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Израиля Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Израиль поставлял электроэнергию в Газу для работы опреснительной установки в центральной части анклава.

Kan отмечает, что основная часть электроэнергии в Газе вырабатывается при помощи генераторов, но топливо для них не поступало в сектор уже неделю.

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