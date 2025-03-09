Глава Минэнерго Израиля распорядился остановить поставки электричества в Газу

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Израиля Эли Коэн отдал распоряжение прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Израиль поставлял электроэнергию в Газу для работы опреснительной установки в центральной части анклава.

Kan отмечает, что основная часть электроэнергии в Газе вырабатывается при помощи генераторов, но топливо для них не поступало в сектор уже неделю.