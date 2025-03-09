Глава Госдепа США: Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink
19:35 09.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не собираются отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink, без которой Киев проиграл бы в конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.
Он прокомментировал сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что министерство цифровизации его страны «платит за Starlink для Украины порядка $50 млн в год», и подверг критике владеющую Starlink компанию SpaceX за готовность отключить Киев от системы. «Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла...», — подчеркнул американский госсекретарь.
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