На всю территорию европейской части РФ пришла весна - Вильфанд
07:40 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если говорить в общем, то на всю европейскую территорию весна пришла, да еще и в таком мощном виде, фиксируются новые температурные рекорды и экстремально высокие температуры. Пришла весна не только в метеорологическом, но и в человеческом понимании», — сказал он.
Метеоролог добавил, что в Ленинградской области температура хоть и теплая, но умеренно: днем в понедельник показатели составят плюс 4-7 градусов, ночные значения будут около нуля, затем небольшое понижение ночью от 0 до минус 5 градусов, максимальное значение днем при этом составит плюс 5 градусов. Такая температура выше нормы на 2-4 градуса. Из-за диапазона температур около нуля в Санкт-Петербурге на неделе возможны осадки в виде мокрого снега.
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